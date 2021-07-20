В Москве за сутки выявили 3 188 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 3 188 новых случаев коронавируса. Город вошел в список регионов с минимальными темпами суточного прироста, сообщает Оперативный штаб. Выздоровели за это время в городе 7 968 человек.

В Московской области положительный тест на ковид сдали еще 2 478 человек. Выписали по выздоровлению 1 947 пациентов.

Всего в России за сутки зафиксировали 23 770 новых случаев коронавируса. Среди заболевших – 10,5% бессимптомников. Регионы с минимальными темпами суточного прироста – это республика Алтай, Татарстан, Орловская область и Саха.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.