"Слово дня": вместе

Слово сегодняшнего дня: вместе. МОК утвердил изменение девиза Олимпиады впервые с 1894 года, добавив к нему слово "вместе".

Новый девиз – "Быстрее, выше, сильнее – вместе". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.