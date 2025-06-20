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20 июня, 18:15

Общество

Синоптики предупредили о дождях с грозами в столичном регионе до конца дня 20 июня

Синоптики предупредили о дождях с грозами в столичном регионе до конца дня 20 июня

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По прогнозам синоптиков, дожди, местами с грозами, сохранятся в столичном регионе до конца дня 20 июня. В связи с этим Минтранс Подмосковья призвал жителей отложить поездки на личных авто.

Тем временем в столицу идет воздух из полярных регионов. 22 июня в Москве может стать самым холодным за последние 42 года – столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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