20 июня, 18:15Общество
Синоптики предупредили о дождях с грозами в столичном регионе до конца дня 20 июня
По прогнозам синоптиков, дожди, местами с грозами, сохранятся в столичном регионе до конца дня 20 июня. В связи с этим Минтранс Подмосковья призвал жителей отложить поездки на личных авто.
Тем временем в столицу идет воздух из полярных регионов. 22 июня в Москве может стать самым холодным за последние 42 года – столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов.
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