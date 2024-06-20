Участок БКЛ закроют с 22 июня

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20 июня, 22:15

Общество

Новости часа: системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме

Новости часа: системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, сообщил заммэра Петр Бирюков.

По данным из комплекса городского хозяйства, в столице из-за ветра повалены более 700 деревьев, а также повреждено свыше 300 машин.

Кроме того, четверг, 20 июня, температура в Москве упала за 2 часа на 12 градусов, сообщили в центре погоды "Фобос".

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