Новости часа: системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, сообщил заммэра Петр Бирюков.

По данным из комплекса городского хозяйства, в столице из-за ветра повалены более 700 деревьев, а также повреждено свыше 300 машин.

Кроме того, четверг, 20 июня, температура в Москве упала за 2 часа на 12 градусов, сообщили в центре погоды "Фобос".