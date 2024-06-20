Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 июня

Городские службы Москвы ликвидируют последствия урагана "Эдгар". К вечеру 20 июня осадки прекратились, но порывы ветра продолжают достигать 25 метров в секунду.

Между тем специалисты продолжают работы в многопрофильном комплексе Детской больницы святого Владимира, строительство которого завершится в 2025 году. На сегодняшний день он готов больше чем на половину. После открытия в распоряжении врачей и пациентов будут вертолетная площадка на крыше, 15 современных операционных и множество комфортных палат.

Глава Минздрава Михаил Мурашко, летальных случаев среди заболевших ботулизмом нет, однако на сегодняшний день возросло количество заразившихся в два раза. Всего 301 человек с этим диагнозом находятся в больницах в разных городах страны, из которых 43 пациента – на искусственной вентиляции легких.