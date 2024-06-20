Новости часа: порывы ветра со скоростью до 22 метров в секунду зафиксировали в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порывы ветра со скоростью до 22 метров в секунду зафиксировали в Москве. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

Семь новых маршрутов для речных электросудов планируют открыть к 2030 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Тематический поезд, посвященный колледжам Москвы, вышел на Арбатско-Покровскую линию метро. В поезд вошли 10 вагонов с дизайном, содержащим информацию о профессиях, которые можно получить в столичных колледжах.