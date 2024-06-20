Участок БКЛ закроют с 22 июня

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20 июня, 16:45

Общество

Новости часа: порывы ветра со скоростью до 22 метров в секунду зафиксировали в Москве

Новости часа: порывы ветра со скоростью до 22 метров в секунду зафиксировали в Москве

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Десятибалльный шторм прошел в Москве 20 июня

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду

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Грозовой фронт направится из Москвы в сторону Владимира вечером 20 июня

Новости часа: москвичей попросили не выходить на улицу в непогоду

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порывы ветра со скоростью до 22 метров в секунду зафиксировали в Москве. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

Семь новых маршрутов для речных электросудов планируют открыть к 2030 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Тематический поезд, посвященный колледжам Москвы, вышел на Арбатско-Покровскую линию метро. В поезд вошли 10 вагонов с дизайном, содержащим информацию о профессиях, которые можно получить в столичных колледжах.

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