Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду

Жителей столицы попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду. В четверг, 20 июня, штормовой ветер и ливень пришли в Москву – этому урагану дали название "Эдгар". В городе зафиксировали порывы ветра до 22 метров в секунду.

По данным на 16:00, городские службы устраняют последствия урагана: специалисты откачивают воду, а также распиливают поваленные деревья. Подробнее о ситуации в столице – в эфире телеканала Москва 24.