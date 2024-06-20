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20 июня, 14:15

Общество

Жителей столицы попросили не выходить на улицу во время ливня

Жителей столицы попросили не выходить на улицу во время ливня

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Из-за опасного шквалистого ветра и мощных ливней комплекс городского хозяйства Москвы настоятельно рекомендует горожанам воздержаться от пребывания на улице. В нескольких районах столицы ветер уже повалил деревья прямо на автомобили.

Также по-прежнему сохраняется вероятность смерчей, в связи с чем Москва 24 подготовила памятку, в которой перечислены специальные рекомендации для жителей столицы. Так, окна в доме необходимо закрыть, а стекла можно заклеить тканью или бумагой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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