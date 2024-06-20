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20 июня, 10:15

Общество

Москвичей предупредили об экстремальных погодных условиях днем 20 июня

Москвичей предупредили об экстремальных погодных условиях днем 20 июня

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В комплексе городского хозяйства предупредили, что 20 июня ливни с грозами будут идти в Москве весь день. При этом каждый час будет выпадать до 20 миллиметров осадков.

Горожан просят по возможности не выходить на улицу. Если это невозможно – быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. А водителей призвали строго соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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