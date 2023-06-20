Депутат МГД Метлина: столичный пункт отбора контрактников работает по стандартам МФЦ

В столице на улице Яблочкова продолжает работать пункт отбора на военную службу по контракту. Кандидаты могут выяснить все детали о службе по контракту любым удобным способом. Например, позвонить по телефону горячей линии, изучить информацию на портале mos.ru или прийти лично.

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина отметила высокий уровень организации работы пункта отбора на службу по контракту. Она сообщила, что пункт работает по стандартам МФЦ.

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