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11:45

Общество

Будущие контрактники рассказали о стремлении помочь своим согражданам

Будущие контрактники рассказали о стремлении помочь своим согражданам

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В столице на улице Яблочкова продолжает работать пункт отбора на военную службу по контракту. Кандидаты могут выяснить все детали о службе по контракту любым удобным способом. Например, позвонить по телефону горячей линии, изучить информацию на портале mos.ru или прийти лично.

Будущие контрактники рассказали о стремлении помочь своим согражданам. Они также сообщили о мотивации такого решения.

"Обязанность есть обязанность", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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