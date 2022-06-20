Жителей столицы предупредили о дожде

Столичные синоптики рассказали, что в ночь на 21 июня в городе будет 16 градусов. Основные осадки ожидаются в течение рабочей недели.

По словам специалистов, к выходным может выпасть половина месячной нормы осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.