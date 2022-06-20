Москвичей предупредили о сильных дождях 21 июня

Гидрометцентр РФ объявил в Москве желтый уровень опасности объявили из-за сильного дождя во вторник, 21 июня.

При этом осадки ожидаются на протяжении всей недели, а к выходным может выпасть половина месячной нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

