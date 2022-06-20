Синоптики предупредили москвичей о прохладной неделе с ливнями

Столичные синоптики рассказали, что с 20 по 24 июня в городе будет дождливая погода, а в выходные ожидается жара до 27 градусов.

По словам специалистов, к выходным может выпасть половина месячной нормы осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.