В КНДР зафиксирована вспышка неизвестного заболевания – СМИ

В КНДР на фоне COVID-19 зафиксирована вспышка нового неизвестного заболевания. Об этом сообщили американские и южнокорейские СМИ.

Новое заболевание распространилось в одном из сельскохозяйственных регионов страны. По словам медиков, новая болезнь похожа на острую кишечную инфекцию. Результатов анализов и исследований еще нет.

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