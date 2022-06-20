Специалисты прокомментировали ситуацию с гарантийным обслуживанием IKEA

Сеть магазинов IKEA приняла решение сократить масштабы бизнеса. Торговые точки закрыты, поэтому у владельцев техники и мебели из IKEA возник вопрос о гарантийном обслуживании. На товары шведской компании распространялась бесплатная гарантия – от 5 до 25 лет.

Как будут выполняться гарантийные обязательства ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.