Телезрители прислали кадры опасного мытья окон мужчиной в Сабурове

В Сабурове мужчина мыл окна на последнем этаже многоэтажки, выходя на внешний подоконник. Соответствующие кадры прислали очевидцы.

На кадрах видно, как он переносит весь свой вес на внешние конструкции, при этом не используя страховку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

