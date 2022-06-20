Квартиры в новостройках Москвы подешевели впервые за два года

В Москве впервые за два года подешевели квартиры в новостройках экономкласса. В мае квадратный метр жилья оценивался в 282 тысячи рублей. Кроме того, Центробанк снизил ставки по ипотеке до 9,5%.

Основатель финансовой компании Никита Коньшин считает, что покупательская способность вырастет за счет снижения процента по ипотеке и ежемесячного платежа. При этом в строительных компаниях сказали, что стоимость стандартных квартир не изменилась, а на большие площади некоторые начали предлагать скидки.

Экономисты, в свою очередь, уверяют, что популярные квартиры могут подешеветь из-за падения спроса, так как предприниматели будут пытаться выстраивать новые отношения с покупателями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

