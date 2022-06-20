Заболеваемость COVID-19 снизилась на 12,5% за неделю в РФ

В России заболеваемость COVID-19 снизилась на 12,5% за неделю. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Мелитопольском районе Запорожья началась уборочная кампания. Там соберут два миллиона тонн зерновых.