В ГД предложили запретить вывески на иностранных языках

В Госдуме предложили запретить вывески на иностранных языках. Кандидат филологических наук Олег Трифонов считает, что это позволит вливать свою культуру, историю таким способом.

При этом уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева рассказала, что конструкции для вывесок подорожали в два раза. По ее словам, в некоторых местах замена обойдется в 500 000 рублей, а в других – в 2 миллиона. Вместе с тем она выразила мнение, что снизится узнаваемость бренда, из-за чего придется заново привлекать инвестиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

