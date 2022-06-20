Россиян предупредили о более активной волне гриппа

Осенью 2022 года вирус гриппа может оказаться более активным, чем в прошлом году. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, вирус "немного отдохнул" за последние два года, когда не было высоких показателей заболеваемости. В этом сезоне все может быть иначе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





