Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, призвал беременных привиться от коронавируса. Будущая мать передаст антитела новорожденному. И тем самым защитит его.

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