Руководитель Дворца "Восточный" Максим Войлоков поделился впечатлениями от вакцинации

Впечатлениями от вакцинации в проекте "Подставь плечо" поделился руководитель Дворца творчества детей и молодежи "Восточный" Максим Войлоков.

Он признал, что прививки ставить необходимо. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.