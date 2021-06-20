Руководитель НИИ имени Склифосовского Петриков рассказал о ситуации с COVID-19

Руководитель НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал, остаются ли места в ведущих клиниках для коронавирусных пациентов.

В Москве за две недели число выявленных случаев увеличилось вдвое. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

