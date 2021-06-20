В Москве за сутки выявили 8 305 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб.

В связи с этим новые антиковидные меры будут действовать еще, как минимум, неделю. Подробнее о ситуации в городе – в сюжете телеканала Москва 24.