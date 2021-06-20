На вакцинацию от коронавируса в Москве записываются по 40 тысяч человек в сутки. Сейчас прививка для некоторых категорий стала обязательной.

Как руководители мотивируют своих сотрудников на прохождение процедуры – в сюжете телеканала Москва 24.

