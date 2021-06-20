Ракова поздравила врачей с профессиональным праздником

Медики в России отмечают свой профессиональный праздник. Врачей поздравила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она отметила, что медики второй год отмечают этот день в непростых условиях из-за пандемии. По ее словам, только благодаря тяжелому труду медиков москвичи живут все это время с минимальными ограничениями. Но все же единственный способ победить пандемию - это вакцинация. Анастасия Ракова обратилась к врачам с просьбой убедить пациентов, коллег и близких сделать прививку.

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