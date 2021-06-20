Москвичи спасаются от аномальной жары у воды

Город от жары спасают поливальные машины, а москвичи спасают сами себя на пляжах. Такие дни, как сегодня, нам обещают всю предстоящую рабочую неделю, так что пока есть возможность, лучше отдохнуть у воды.

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