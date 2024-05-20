Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 07:30

Общество

Юристы рассказали, как принять подростка на работу

Юристы рассказали, как принять подростка на работу

"Утро": 24 градуса ожидается в столице 20 мая

Новости часа: акцию "Ночь в музее" посетили около 350 тысяч человек

Жители подмосковной Дубны устроили закрытие сезона зимних купаний

Синоптик пообещал москвичам летнюю погоду до 30 градусов с 25 по 26 мая

Новости часа: в Москве в 1,5 раза увеличили объем программ повышения качества жизни

Синоптики пообещали москвичам до 20 градусов тепла

Собянин назвал самые популярные площадки для выездных свадеб в Москве

Сухая и теплая погода сохранится в Москве на следующей неделе

Каждая десятая пара в Москве выбирает необычные места для свадьбы

Специалисты по трудовому праву рассказали, как принять подростка на работу. По закону открыть ИП с согласия родителей подросток может с 14 лет, а с 15 лет может трудоустраиваться, если подросток получил 9 классов образования. При этом с 16 лет снимаются почти все ограничения: несовершеннолетнего запрещено нанимать только на сложные и вредные работы, а также регламентируется его рабочее время.

Кроме того, предпринимателей, которые принимают на работу несовершеннолетних, могут освободить от страховых взносов. Этот вопрос обсуждается в Госдуме. По мнению депутатов, эта тема актуальна, так как во время летних каникул многие школьники ищут возможность подработать.

Подробнее о том, готовы ли столичные компании брать на работу подростков и какую оплату им готовы предложить, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим СеликовАнастасия БородинаИван Пашков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика