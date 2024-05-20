Юристы рассказали, как принять подростка на работу

Специалисты по трудовому праву рассказали, как принять подростка на работу. По закону открыть ИП с согласия родителей подросток может с 14 лет, а с 15 лет может трудоустраиваться, если подросток получил 9 классов образования. При этом с 16 лет снимаются почти все ограничения: несовершеннолетнего запрещено нанимать только на сложные и вредные работы, а также регламентируется его рабочее время.

Кроме того, предпринимателей, которые принимают на работу несовершеннолетних, могут освободить от страховых взносов. Этот вопрос обсуждается в Госдуме. По мнению депутатов, эта тема актуальна, так как во время летних каникул многие школьники ищут возможность подработать.

Подробнее о том, готовы ли столичные компании брать на работу подростков и какую оплату им готовы предложить, – в эфире телеканала Москва 24.