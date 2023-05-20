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Новости

20 мая, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Московских водителей предупредили о полном перекрытии Садового кольца

Новости часа: в Токмаке Запорожской области прогремели два взрыва

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Московских водителей предупредили о полном перекрытии Садового кольца. Ограничения будут вводить с 07:00 утра 21 мая. Причиной станут велогонка "Садовое кольцо" и "Весенний велофестиваль". Кроме того, временно не будет движения машин по Мясницкой – с 07:00 утра. В 13:00 часов и до конца фестиваля перекроют участок Каланчевской от "Красных ворот" до "Комсомольской". Для машин закроют и проспект Академика Сахарова (до 16:30), а также улицу Маши Порываевой (до 17:00).

Российские системы ПВО перехватили 12 крылатых ракет Storm Shadow и снарядов HIMARS. Эти данные за последние сутки представило Минобороны России. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР. А в районе Авдеевки Донецкой народной республики – разбиты два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Поезда временно не ходят по серой ветке метро между Савеловской и Боровицкой. Ограничения ввели из-за ремонта. Как долго пассажирам придётся искать пути объезда? И какие альтернативные маршруты есть?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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