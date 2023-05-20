Пришедшие в столичный пункт отбора на военслужбу по контракту рассказали о своей мотивации

В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улице Яблочкова. Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения СВО.

"Долг наш такой, Родина нам много чего дала. Мы обязаны ей отдать должное. Близкие переживают, но с моим решением согласились полностью", – поделился один из добровольцев.

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