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13:00

Общество

Пришедшие в столичный пункт отбора на военслужбу по контракту рассказали о своей мотивации

Пришедшие в столичный пункт отбора на военслужбу по контракту рассказали о своей мотивации

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улице Яблочкова. Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения СВО.

"Долг наш такой, Родина нам много чего дала. Мы обязаны ей отдать должное. Близкие переживают, но с моим решением согласились полностью", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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