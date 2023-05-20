11:45Общество
Жителям столицы рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу
В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улице Яблочкова.
В пункте отбора можно подать заявление, пройти медицинский осмотр и оформить необходимые документы. Военнослужащим, которые подписали контракт, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей.
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