Первый случай оспы обезьян зафиксировали в Израиле, сообщают СМИ.

Власти Мелитополя надеются как можно скорее перейти на рубли, заявили в администрации области.

Ритейлеры фиксируют рост продаж климатической техники в преддверии сезона, отмечают СМИ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

