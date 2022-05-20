Вирусолог рассказал об особенностях оспы обезьян у людей

В последние дни в странах Европы выявляют случаи заражения оспой обезьян. В ВОЗ считают, что заболеваемость вирусом может вырасти летом.

Можно ли заразиться от обезьяны, с которой фотографируешься? Отличаются ли симптомы оспы от COVID-19? Может ли перерасти нынешняя вспышка в пандемию? На эти и другие вопросы в эфире телеканала Москва 24 ответил вирусолог Виталий Зверев.

