Выставка-форум "Карьера vs бизнес" стратовала в Москве

В Москве стартовала выставка-форум для молодежи "Карьера vs бизнес". Главная цель мероприятия – развитие предпринимательских навыков участников. Их возраст – от 16 до 35 лет.

В прошлом году в нем приняли участие больше двух тысяч человек. Молодым людям помогают определиться с карьерой. Эксперты учат развивать собственный бизнес – от замысла до реализации. Там же проходит выставка стартапов и достижений молодых предпринимателей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.