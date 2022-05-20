Синоптики заявили об отсутствии дождей 20 мая в Москве

В пятницу, 20 мая, погода обойдется без дождей. Оптимистичный прогноз дали в Гидрометцентре.

Пока в городе солнечно, в течение дня возможна переменная облачность. Около 13–15 градусов тепла обещают специалисты в этот день. Но будет дуть сильный ветер – до 11 метров в секунду.

Май 2022 года, по данным синоптиков, пока претендует на звание самого холодного месяца за последнее столетие. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.