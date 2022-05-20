Роспотребнадзор ужесточит санитарный контроль на границе с Европой из-за обезьяньей оспы

Роспотребнадзор ужесточает меры санитарного контроля на границе с Европой. В Великобритании и Португалии обнаружили обезьянью оспу.

Первые случаи также зафиксировали в Италии и Швеции. А в Мадриде даже объявили санитарную тревогу.

Чем опасен этот вирус? И может ли он вызвать вспышку заболеваний в России? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.