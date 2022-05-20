Эксперт рассказал, как выбрать жидкость для розжига

Больше половины тех, кого привозят на скорой в период майских праздников – получили травмы от огня на пикниках. Причина – жидкость для розжига. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения.

О том, как выбрать безопасное средство, – в эфире телеканала Москва 24.