"Киндер Сюрприз" может стать источником сальмонеллеза

"Киндер сюрприз" оказался с неприятным сюрпризом внутри. Шоколадные яйца считают источником сальмонеллеза. Вспышка заболевания охватила 14 стран Европы, Канаду и США. Там выявили 266 случаев. Данные приводит Associated Press.

Большинство – почти 90% – приходится на детей до 10 лет. Среди заболевших – примерно 40% попали в больницы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.