Случаев оспы обезьян в России не выявлено – Роспотребнадзор

Случаев оспы обезъян в России пока не выявляли. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что риск завоза инфекции в страну крайне невелик. Однако санитарно-карантинный контроль на границе на всякий случай усилили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

