Роспотребнадзор рассказал о новом осложнении, которое может появляться при коронавирусе.

"Черная плесень" или "мукормикоз" может поражать легкие и глаза пациентов с COVID-19. Эпидемия началась в Индии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.