Телеведущую Юлию Меньшову затравили хейтеры после вакцинации от COVID-19

Звезды тоже прививаются от COVID-19. Среди них – телеведущий Дмитрий Крылов, продюсер Максим Фадеев, актер Владимир Машков и многие другие. Правда, после вакцинации у себя на страницах в соцсетях некоторые получают десятки негативных откликов.

Например, в Instagram антипрививочники затравили телеведущую Юлию Меньшову. Причем, она никого не призывала вакцинироваться, просто рассказала о своем опыте и показала сертификат.

Подписчики обвинили ее в рекламе и напророчили проблемы со здоровьем. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.