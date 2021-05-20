Новости России: в Нижегородской области инвалида отправили домой на каталке

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В Нижегородской области неходячего инвалида отправили из больницы домой на каталке. Случилось это в городе Кстово. В Сетях появилось видео, как женщина везет своего мужа на больничной каталке. По ее словам, мужчину привезли в районную клинику на операцию, но решили ее не делать, а везти обратно отказались, якобы предложили заказать платную скорую. В свою очередь главврач больницы утверждает, что женщина просто не дождалась машины скорой помощи и ушла вместе с мужем на каталке. Сейчас этот случай разбирают в областном Минздраве и местной прокуратуре.
В Новгородской области чуть не сгорел целый поселок. Крупный пожар случился в деревне Перелучи. Там огнем уничтожены часовня местного храма, шесть жилых и 12 дачных домов. С огнем пожарные боролись несколько часов. Из-за сильного ветра и плотной застройки пламя быстро перекидывалось на соседние постройки. Однако спасателям все же удалось справиться с пожаром и отстоять более 150 домов.
В Рязанской области после столкновения с лосем сгорела легковушка. Случилось это на трассе в Клепиковском районе. Там автомобиль Mazda сбил лося, который выскочил из леса на дорогу. После удара иномарка загорелась.
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