Жители Москвы отметили Пасху

Весь день 20 апреля москвичи отмечали Пасху. В теплую погоду многие отправились гулять по украшенному к празднику городу.

Всего в столице установили около трехсот праздничных конструкций: пасхальные яйца и венки, световые арки и деревья. Они появились возле храмов и церквей, а также в парках, на площадях и около станций метро.

У храма Христа Спасителя установили большое пасхальное яйцо, украшенное яркими цветами. Также на площадках у здания поставили 30-метровый цветущий тоннель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

