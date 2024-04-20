Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 19:15

Общество

Жители Москвы и Подмосковья сообщили об огромном количестве клещей в лесу и парках

Жители Москвы и Подмосковья сообщили об огромном количестве клещей в лесу и парках

Жители столицы показали фотографии с общегородского субботника

Акция "Тотальный диктант" началась в столице

"Откройте, Давид": Юрий Куклачев

Новости часа: в Ясеневе построят общественно-деловые комплексы и два технопарка

Сильный ветер и пониженное атмосферное давление отметили синоптики 20 апреля в Москве

Новости часа: сервисами "Мосволонтера" стали пользоваться в 1,5 раза чаще

Москвичи прислали фотографии с субботника 20 апреля

Новости часа: депо "Столбово" примет поезда Сокольнической и Троицкой линий метро Москвы

Собянин: организации стали пользоваться сервисами "Мосволонтера" в 1,5 раза чаще

В Москве и Подмосковье жители сообщили об огромном количестве клещей в лесах и парках. В Роспотребнадзоре заявили, что за последнюю неделю жители столицы уже обращались в поликлиники по поводу укусов клещей.

Столичные парки и лесопарки обрабатывают спецсредствами от клещей, но любителям гулять на природе необходимо знать о мерах предосторожности для защиты от них. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика