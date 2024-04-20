20 апреля, 19:15Общество
Жители Москвы и Подмосковья сообщили об огромном количестве клещей в лесу и парках
В Москве и Подмосковье жители сообщили об огромном количестве клещей в лесах и парках. В Роспотребнадзоре заявили, что за последнюю неделю жители столицы уже обращались в поликлиники по поводу укусов клещей.
Столичные парки и лесопарки обрабатывают спецсредствами от клещей, но любителям гулять на природе необходимо знать о мерах предосторожности для защиты от них. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.