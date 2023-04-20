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18:30

Общество

Новости часа: Госдума одобрила закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Новости часа: Госдума одобрила закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Подросток нырнул в Клязьму за мячом в подмосковном Щелкове

ФМБА разработало тест для выявления кори

Движение транспорта и парковку ограничат в районе Пушкинской площади в дни ММКФ

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Крупный пожар локализован на территории завода "Квант" в Зеленограде

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Многоквартирный дом загорелся на Рязанском проспекте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса. Статус ветерана и инвалида боевых действий будет присваиваться тем, кто принимал участие в боевых действиях в составе ВС ДНР и ЛНР с 2014 года.

Новый испытательный полет Starship будет возможен через несколько месяцев. Об этом рассказал Илон Маск.

ФМБА разработало тест-систему для выявления кори за несколько дней до появления симптомов. В ФМБА заявили, что эта мера поможет остановить распространение кори, которую выявили в 44 регионах РФ.

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обществонаукамедицинавидеоСветлана Ключникова
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