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Общество

Платный возврат некачественных товаров с Wildberries признали незаконным

Платный возврат некачественных товаров с Wildberries признали незаконным

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Платный возврат некачественных товаров с Wildberries признали незаконным. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Таким образом, суд удовлетворил иск ведомства к маркетплейсу. Однако решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее в Роспотребнадзор поступило множество жалоб на Wildberries: люди были недовольны тем, что им приходится платить за возврат некачественных товаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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