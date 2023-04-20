Платный возврат некачественных товаров с Wildberries признали незаконным. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Таким образом, суд удовлетворил иск ведомства к маркетплейсу. Однако решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее в Роспотребнадзор поступило множество жалоб на Wildberries: люди были недовольны тем, что им приходится платить за возврат некачественных товаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.