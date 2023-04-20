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В ФМБА рассказали, что в России нет дефицита донорской крови

В ФМБА рассказали, что в России нет дефицита донорской крови

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В России нет дефицита донорской крови, сложностей с ее заготовками из-за санкций не возникло. Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве.

20 апреля – Национальный день донора крови в России. По статистике, чаще всего кровь сдают люди со второй группой, далее идут обладатели первой, третьей и четвертой.

По данным трансфузиологов, больше всего требуется первая отрицательная группа крови. Ее используют для переливания новорожденным, при экстренных операциях, когда нет возможности определить группу, а также при резус-конфликте матери и ребенка во время беременности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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