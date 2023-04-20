Новости часа: в Роспотребнадзоре рассказали о новой волне коронавируса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Волна нового варианта коронавируса ожидается в России в конце мая 2023 года. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В московских детских электронных медкартах появились справки в бассейн и санатории. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Территорию около будущей станции МЦД-4 Поклонная благоустроят. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.