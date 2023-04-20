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Общество

Новости часа: в Роспотребнадзоре рассказали о новой волне коронавируса

Новости часа: в Роспотребнадзоре рассказали о новой волне коронавируса

Синоптики спрогнозировали теплую погоду 20 апреля

Россиян предупредили о ситуации с корью и скарлатиной в стране

Попова заявила о способности "Арктура" обходить сформировавшийся к COVID-19 иммунитет

Уплывшие из-за паводка дома обнаружили под Серпуховом

"Утро": москвичам рассказали о погоде 20 апреля

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 41%

В Роспотребнадзоре спрогнозировали новую волну коронавируса в РФ в конце мая

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 752 мм ртутного столба 20 апреля

В департаменте здравоохранения рассказали о ситуации с корью в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Волна нового варианта коронавируса ожидается в России в конце мая 2023 года. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В московских детских электронных медкартах появились справки в бассейн и санатории. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Территорию около будущей станции МЦД-4 Поклонная благоустроят. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

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