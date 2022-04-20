Москвичам рассказали о погоде в четверг

В четверг, 21 апреля, в Москве ожидаются дожди. Штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин рассказал, что столбики термометров опустятся в два раза по сравнению с сегодняшними показателями.

Из-за плотной облачности температура воздуха будет +7...+9 градусов, что ниже климатической нормы. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

